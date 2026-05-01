令和８年５月１日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】GWの気温・天気はどうなる？ ２週間気温予報 北・東日本の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。西日本と沖縄・奄美の気温は、向こう１週間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は高いでしょう。 ・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。 ・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日