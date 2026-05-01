ゴールデンウイークを満喫中という方も多いのではないでしょうか。 各地で春の恒例行事が始まり、にぎわいを見せています。 これから見ごろを迎える、色とりどりのバラや。 存在感のある花を咲かせる、ヒラドツツジなど。 「古賀植木まつり」の会場には、約500種類、5万点を超える花や植木などが並びます。 市場価格より2割～5割ほど安く購入できるとあって、初日から多くの客