モデルで俳優の山田優さんは4月30日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ姿を公開しました。【写真＆動画】山田優の圧巻スタイル「素敵過ぎて目が回りました」山田さんは「5月1日公開の『プラダを着た悪魔２』のジャパンプレミアへ」とつづり、写真と動画を投稿。ボルドーカラーのロングドレスを身にまとい、堂々とポーズを決めています。動画では全身のスタイルがより鮮明に確認でき、ドレスのフリルを揺らして見せて