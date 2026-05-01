アメリカのトランプ大統領は、訪米を終えたイギリスのチャールズ国王夫妻に敬意を表し、イギリス産ウイスキーの関税を撤廃すると発表しました。トランプ大統領は先月30日、自身のSNSで、訪米を終えたばかりのイギリスの国王夫妻に敬意を表し、イギリスから輸入されるウイスキーの関税を撤廃すると発表しました。トランプ氏は「国王と女王は、ほとんど頼むことなく、他の誰もできなかったことを私にやらせた!」などと投稿しています