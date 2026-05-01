MLBホワイトソックスの村上宗隆選手が4月終了時点でMLBトップタイの12本塁打を記録しています。村上選手は、今季プロ野球のヤクルトからメジャーリーグに挑戦。2022年には史上最年少の三冠王にも輝いた実力を発揮。ルーキーイヤーながら開幕3戦連発や、4月17日のアスレチックス戦から5戦連発とメジャーの地に“村上宗隆”の名を刻んでいきます。3月は5戦3発、4月は26戦9発で12本塁打をマーク。現在メジャートップタイの成績で昨季M