牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、5日午前10時より『タコライス』（580円）、『ソーセージエッグタコライス』（760円）、『タコサルサハンバーグ定食』（990円／※ハンバーグ単品790円）を販売する。（※価格はすべて税込）【写真】これからの季節にぴったりな『タコライス』3種のメニューが登場暑くなるこれからの季節にぴったりなメニューが登場。『タコライス』は、こだわりが詰まったダブルのソースが決め手。