「レッズ６−４ロッキーズ」（４月３０日、シンシナティ）レッズのエリー・デラクルーズ内野手がショートの守備で、驚異的な身体能力を示すファインプレーを見せた。二回無死。左打者が二塁ベースの右、一塁寄りへ低く鋭いゴロを放った。この打球をデラクルーズが猛烈に追い、芝生の上でダイビングキャッチ。素早く立ち上がると、二塁手が深めに守った時の位置から矢のような送球でアウトにした。打者はベースを駆け抜けた