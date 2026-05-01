平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。6Rで3着だった道場晃規（28＝静岡）。前受けから小林泰正を突っ張り、町田太我の3番手に飛び付いた。「毎回毎回、前取って引いてだとG1で通用しない。脚を使ってでも前々に、と思っていました」普段とは違うスタイルも披露して二次予選進出。「ポイント制で勝ち上がれたことはあったけど、こういう形でG1を勝ち上がれたのは初めて。うれしいです。二次予選も頑張りたい