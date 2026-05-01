人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、北海道の有権者が選挙の無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が1日、札幌高裁（小河原寧裁判長）で開かれ即日結審した。判決は5月29日。弁護士グループが全国の14高裁・高裁支部に起こした訴訟の一つ。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2.10倍だった。前回2024年衆院選は2.06倍で、最高裁は「合憲」と判断した。意見陳述で原告