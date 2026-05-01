配信者・がーどまんが4月30日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、賞金100万円の鬼ごっこ企画の開催を告知した。がーどまんは同月29日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「YouTubeを引退します。これは嘘でも何でもないです」と宣言。今後については配信者として活動していくと報告していた。そして30日には「明日5月1日の12時に渋谷に集合！！1番最初にタッチした人に100万円あげますフォローして待って下さい」と鬼ごっ