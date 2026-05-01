タレント石原良純（64）が1日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。石原軍団に受け継がれる謙虚さについて語った。良純は、叔父の俳優石原裕次郎さんが設立した芸能事務所「石原プロモーション」についてトーク。同事務所に所属していた渡哲也さんについて、パーソナリティーの今田耕司が「渡哲也さんの逸話で、石原裕次郎さんに最初あいさつ行った時に（裕次郎さんが）立ち上がって深々と