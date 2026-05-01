山田裕貴が出演するドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』のスペシャルムービーが30日に公開された。満開の桜の下に設置されたボードに、舞い散る花びらが重なっていくことでビジュアルが完成。約20,000枚の花びらで新撰組の“散り様”を表現している。山田は「僕は最初、『桜の装飾を作ったんだな』くらいに思っていたんです。でも裏話を聞いて驚きました。天候とか桜の状態を見ながら、10日間もかけて制作にトライしたと」と振り返る