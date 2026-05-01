成績不振からロブ・トムソン前監督（６２）がクビとなったフィリーズが、１日で２度のサヨナラ勝利を収めた。４月３０日（日本時間５月１日）、フィリーズは雨天中止のためダブルヘッダーとなった本拠地でのジャイアンツ戦で、１戦目の９回に３―２でサヨナラ勝ちを収めると、２戦目も延長１０回６―５でサヨナラ勝利となった。ＭＬＢ公式サイトは「フィリーズにとって素晴らしい１週間だった」と新たなドン・マッティングリ