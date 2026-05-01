フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（１８＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１日、千葉県内で勇志国際高主催の祝賀会に参加した。五輪では初出場ながらショートプログラム（ＳＰ）で首位発進。フリー後のキスアンドクライでは、得点が出てもしばらく銅メダル獲得に気が付かず、金メダルのアリサ・リュウと熱い抱擁を交わして話題となった。壇上で中井は当時の心境について「最終順位がどこに書いて