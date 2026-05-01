【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの山之内すず（24）が2026年5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。所属事務所・インキュベーションを退所し、同日より株式会社Uniiiqueに所属したことを発表した。【写真】移籍発表の24歳美人タレント、直筆美文字◆山之内すず、所属事務所の退所＆移籍を発表山之内は「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました」と報告し「約8年の間色々なことを経験させていただき感謝