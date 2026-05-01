ガールズグループARIAZ出身のヒョギョン（26）がK-POPの暗部を暴露した。ヒョギョンは最近、自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、活動当時の裏話を明かした。【写真】“前科者”日本人メンバーが明かした韓国アイドル界の闇彼女は「グループのセンターの座は、実力や人気が基準ではなかった」とし、「事務所の代表と恋愛関係にあるメンバーがその座を居座っていた」と衝撃的な告白を始めた。続けて「小規模な事務所では、こ