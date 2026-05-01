お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（34）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告し、“顔出し”家族4ショットを公開した。【写真】「ちびバーグたちヤバかわいいですね！」妻・蜂谷晏海＆息子たちと並び笑顔の井戸田潤※7枚目〜蜂谷は、家族みんな“おめかし”してオークラ東京の和食「山里」で食事を楽しんだこ