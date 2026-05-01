フレッシュネスバーガーにて、約1万人が投票した｢パクチーバーガー総選挙｣のツートップが2026年4月22日より同時発売!新作1位に輝いたタイの屋台飯を再現した｢カオマンガイ｣と、ファンから熱烈な復活希望が寄せられた実力派｢バインミー｣。SNSでも話題沸騰中の“推しパクチーバーガー”が、期間限定で全国の店舗で楽しめます。さらにこれからの季節に嬉しいフロー