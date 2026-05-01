サンエックスのキャラクターが集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」の一環として、ストーリー型宝探しゲーム「リコピーン！とひらめき なぞめぐり！」が5月2日から開催される。東京タワーと芝公園周辺を舞台に、来場者が実際に街を巡りながら謎を解く参加型企画となる。【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクター同イベントは、参加者が専用キットに記さ