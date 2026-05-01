【ワシントン＝阿部真司】米国のヘグセス国防長官は４月３０日、米軍の対イラン軍事作戦を巡り、停戦中は国内法が戦闘を継続できると定める期間に含まれず、期限とされる５月１日以降も米軍の撤退は必要ないとの認識を示した。上院軍事委員会の公聴会で表明した。１９７３年制定の戦争権限法は、議会の承認なしに軍を派遣した場合、原則として６０日以内に戦闘を終える必要があると定めており、政権の対応が注目されていた。ヘ