共産党本部が入るビル＝東京都渋谷区共産党機関紙「しんぶん赤旗」の日曜電子版の購読者がじわりと増えている。自民党が圧勝した2月の衆院選後に伸びたといい、共産は高市政権に批判的な有権者が関心を示していると捉えて期待感を抱く。近年低迷する党勢の回復につなげたい考えだ。日曜電子版は昨年10月にサービスを開始。4月時点で購読者が1万人を超えているという。田村智子委員長は「強権政治への危機感に応える情報が得ら