お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が30日放送の日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」（木曜後10・00）に出演。所有している免許を明かした。この日は屋根にあえて穴を設けた雨の降る家を紹介。リリーは「一定数雨が好きな人がっている」と切り出し「それこそ、歌川広重とかは雨を描いてるんですよ。それをゴッホとかもマネして描いてる」と突然解説。続けて「美術の教員免許持ってます」とどや顔。相方・盛山