〜 2026年4月の「円安」関連倒産動向 〜2026年4月の「円安」倒産は4件（前年同月比33.3％減）で、2022年7月から46カ月連続で発生。負債総額は4億5,000万円（同37.4％減）で、2025年11月の6億9,200万円以来、5カ月ぶりに10億円を下回った。4月29日のニューヨーク市場の流れを受け、30日の東京外為市場は一時、1ドル＝160円72銭まで円安が進んだ。その後、政府による『断固たる措置』の示唆と為替介入の見方が強まり、1ドル＝1