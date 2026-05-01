＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンド。悪天候によるコースコンディション不良の影響で、午前11時32分から中断となっていたが、約2時間後の午後1時30分に再開された。【ライブフォト】青空も覗いています今年から米下部ツアーを主戦場にしている石川遼は、今季日本ツアー初参戦。2日目は1番パー4をバーディで滑り出した。トータル1アンダー・