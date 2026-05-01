株主にとって最も重要な還元とは 企業の株主還元といえば、増配や自社株買いが注目されがちです。しかし、本来の株主還元とは、単に資金を株主に分配することではありません。企業価値を高めるために最適な資金配分を行うことが、株主にとって最も重要な還元と言えます。 企業の資金配分は一様ではなく、置かれている状況によって大きく異なります。例えば、将来の成長が見込める局面では、設備投資や研究開発に資金を振り向ける