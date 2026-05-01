俳優の剛力彩芽（33）が4月29日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりとしたウエストをのぞかせた“肌見せ”の私服コーデを披露した。【写真】「かっけ〜」「スタイルいい」美ウエストのぞく剛力彩芽の“肌見せ”私服コーデ剛力は「お仕事の日のしふく」とつづり、全身ショットなど複数枚の写真をアップ。ミニ丈のジャケットにミニ丈のトップス、バギー風デザインのパンツを合わせた旬なスタイリングで、シューズは「サン