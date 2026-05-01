「ひろみちおにいさん」こと、タレントの佐藤弘道さんが、4月29日に自身のSNSを更新。熊本県南関町で3キロマラソンに出場し、脊髄梗塞になってから初めて30分を切ったことを報告しました。 【写真を見る】【ひろみちおにいさん】佐藤弘道さん3キロマラソンに出場「脊髄梗塞になってから初めて30分を切りました」2024年6月に脊髄梗塞を発症した佐藤さんは「今日は関所健康マラソンの3キロの部に挑戦！」と、自身のインスタグ