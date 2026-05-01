歌舞伎俳優坂東玉三郎（76）が1日、大阪市内で「南座特別公演坂東玉三郎出演」（6月5〜17日、京都南座）の取材会に出席した。公演では口上と、長唄の「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行（しぐれさいぎょう）」で舞踊を披露する。口上では、衣装説明をするのが恒例となっており、「ごあいさつなんですけどね」とにっこり。「衣装も自分で作ったからしゃべれることもある。そういうことも喜んでもらえる時代なんだなって」と感慨