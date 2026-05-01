イオンリテールは2026年4月29日（水）より、「イオン」「イオンスタイル」約350店舗※1にて、「国産鶏の焼鳥串」を1本あたり本体価格100円で販売する。外食業態のテイクアウト市場はコロナ前（2019年）と比較して1.2倍に増加し※2、外食メニューを家庭で楽しむスタイルが増加している。一方で、感染拡大防止の観点から当社は、トングを使用しての総菜のバラ売りを2020年から休止し、焼鳥についてもパック販売に切り替えていた。