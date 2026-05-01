元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）は1日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。北海道旭川市の旭山動物園内に妻の遺体を運び込んで焼却するなどしたとして、同園で飼育員を担当する男が4月30日、北海道警に死体損壊容疑で逮捕されたことを受けて、「命の尊厳を勉強するような敷地内でこのようなことが起きたことは残念です」と、コメントした。逮捕されたのは同園に勤務する市職