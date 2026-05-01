巨人の絶対的セットアッパーの大勢（26）が不穏な動きを見せている。【もっと読む】“鬼肩捕手”巨人・山瀬慎之助にトレード依頼殺到4月30日の広島戦前の練習でグラウンドに姿を見せなかったのだ。試合はベンチ入りしたものの、2点リードの八回、本来なら大勢のはずのマウンドに上がったのは、前日に続いてルシアーノだった。その助っ人が坂倉に逆転3ランをぶち込まれた（写真）。29日の広島戦でも、2点リードの八回にルシア