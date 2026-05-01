白球が高々とベルーナドームの空を舞った。【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！30日の西武戦に先発した日本ハムの伊藤大海（28）。7回2失点と結果だけ見れば好投だが、この日も一発を打たれてしまった。0−1の六回、先頭打者・長谷川に左越えのソロ弾。これでリーグワーストの被本塁打「7」となった。伊藤は被本塁打が多く、2023年の11本を皮切りに、24年はリ