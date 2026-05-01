昨年、ツアールーキーの岩井千怜（23）が初Vを挙げた「メキシコリビエラマヤオープン」（マヤコバ エル カマレオンコース=6583ヤード・パー72）が開幕した。【もっと読む】渋野日向子がリシャッフルへの正念場 双子の姉である明愛も、千怜が勝った3か月後の「ザ・スタンダードポートランドクラシック」で優勝。ツアーで史上初の双子優勝を達成し、早くも人気者になったが、今年も国内大会にスポット参戦した際は、大勢のファ