3月から4月にかけて放送されたくりぃむしちゅー・有田哲平主演のコメディー「アリフォルニア」（テレビ東京系）がTVerで配信されている。【もっと読む】バナナマン日村が突然の休養発表 超売れっ子がネタにしていた肥満体型…ロケ番組多数に心配の声やまず舞台はアリの巣。これまでの失敗経験などから働けないアリになってしまったアリタ（有田）、そんなアリタを見守り労働の素晴らしさを説くアリツグ（Snow Man・深澤辰哉）