日本時間午後１１時に４月の米ＩＳＭ製造業景況指数が発表される。大方の予想は５３．２となっており、前月の５２．７を上回り、２カ月続けて上昇し、２０２２年６月以来の高水準になるとみられている。４月２３日に４月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、予想を上回っていた。４月の米ＩＳＭ製造業景況指数も同様の結果になるようであれば、米景気回復期待が強まり、ドルが買われる可能性がある。