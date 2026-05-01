歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１日、大阪市内で６月京都・南座特別公演（６月５日〜１７日）の取材会に出席した。今公演では、「口上」「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行」を上演。玉三郎は「秋の色種は曲があまりにも良かったばかりに、なかなか舞踊にならなかったものなんですね。もともと３人で作ったものなので、今回は弟子２人とともに踊ります」と意欲を示した。弟子と一緒に舞台に立つことの意義について、教えることが難