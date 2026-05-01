5月1日昼頃から夕方にかけて強風が予想されることから高知と岡山を結ぶ特急南風が部分運休となっています。JR四国によりますと、強風が予想されるとして1日の正午頃から午後7時ごろまで瀬戸大橋線で計画運休をおこなっています。高知と岡山を結ぶ特急南風も上り列車8本と下り列車8本が高知駅から多度津駅の間のみの運転となっています。バスなどによる代行輸送はありません。最新の運行情報はJR四国のホームぺージなど