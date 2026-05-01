大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。一般にも公開され、約５５００人が見守った。２３年夏場所以来、１８場所ぶりに十両復帰を果たした炎鵬（伊勢ケ浜）が参加し、十両以下の申し合い稽古にも加わった。久しぶりの稽古総見に「来る時間がギリギリになってしまって、会場の雰囲気を見る前に申し合いが始まってしまった。番数はあ