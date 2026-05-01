元プロテニス選手でタレントの松岡修造が１日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を決めた錦織圭にねぎらいの言葉を送った。松岡は「“ついにこの時がやってきてしまった”」と書き出し、「錦織圭選手が今シーズン限りでの引退を発表しました。律儀な錦織選手らしく、事前にメッセージをいただいていた」と引退の報告を受けていたと明かした。錦織は少年時代、松岡がジュニアを対象に主催した育成キャンプ「修造