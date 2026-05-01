麦茶作りの悩み解決！必要な分だけ作れるレシピを試してみた 気温が上がり始めるこれからの季節、無限に続く麦茶作りが負担になっていませんか？そこでおすすめなのが、凍らせるだけで保存にも便利な「冷凍麦茶の素キューブ」。グラスや水筒にポンと入れるだけで、飲みたいときに必要な分だけすぐに作れるので、余らせる心配もありません。 今回は、クックパッドニュース編集部スタッフが実際に作ってみてわかった、失敗しない