大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査が1日、両国国技館で行われた。幕下最下位格付け出しで初土俵を踏む大森康弘（22＝追手風部屋）が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。1メートル85、120キロでパスし、背筋力検査では265キロをマーク。「無事に終わって良かった。（力は）ちょっと強いです」と話した。普段からジムなどに通い