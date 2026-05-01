バンコクで30日まで開催されていたアジアチャンピオンズリーグで、日本のNECレッドロケッツ川崎が優勝し、佐藤淑乃（24）が大会MVPに選ばれた。今大会の上位2クラブに出場権が与えられる2026女子クラブ世界選手権大会（12月開催予定）への出場権を獲得した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタートSVリーグ代表として出場したNECレッドロケッツ川崎は、決勝でタイの