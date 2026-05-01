プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんが、プロeスポーツチーム「VARREL」に加入したことが1日、発表されました。宇野選手は2018年の平昌五輪で銀メダルを獲得。2022年の北京五輪では銅メダルを獲得しました。2024年5月の引退後は、プロフィギュアスケーターとして様々なショー等に出演しています。一方、大のゲーム好きとしても知られる宇野選手。自身のYouTubeチャンネルでは、様々なゲームをプレーする動画を投稿するなど、ゲ