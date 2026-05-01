5月10日は母の日です。母の日の贈り物で人気の青色のカーネーションが1日、出荷のピークを迎えました。記者リポート：母の日の贈り物として人気の青色のカーネーションです。匂いを嗅いでみますと、鼻の奥まですーっとするような匂いがします。青色のカーネーション「ムーンダスト」は、大手飲料メーカー・サントリーが海外企業と共同開発した世界で唯一のカーネーションです。花言葉は「永遠の幸福」で、通常のカーネーションより