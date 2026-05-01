気象予報士の根本美緒さんが自身のインスタグラムを更新し、深夜に博士論文が完成したと綴りました。【写真を見る】【根本美緒】「なんとか、完成した。。。」東大大学院博士論文完成を報告10時を目標にしていたようですが、書き上げたのは深夜１時。「ほぼ寝そうな写真ですけど」とアップした写真にコメント。眠そうな表情でピースサインで報告しました。さらに「え？なに、この枝のような腕は」「おかしいでしょwっていう写真