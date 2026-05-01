山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月30日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして森香澄、なえなの、長浜広奈が出演した。恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』シリーズへの出演で知られる「おひな様」こと長浜は、じつはTikTokで“好きバレ狙いの匂わせアプローチ”をしていたらしく…。【映像】back numberの失恋ソング