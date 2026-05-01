5月1日（現地時間4月30日）、NBAプレーオフ2026ファーストラウンドのミネソタ・ティンバーウルブズがホームでデンバー・ナゲッツとのGAME6を迎えた。 このシリーズ、ウルブズはGAME4でアンソニー・エドワーズがヒザの過伸展で、ドンテ・ディビンチェンゾが右アキレス腱断裂で離脱。このGAME6ではさらにアヨ・ドスンムも右ふくらはぎの負傷で欠場した。満身創痍のウルブズ