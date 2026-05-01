5月は「孤独・孤立対策強化月間」だ。近年、肥満や喫煙と並び孤独・孤立が健康リスクになることが知られ始め、国をあげてさまざまな取り組みが行われている。確かに安定した絆は心身に健康をもたらすが、全ての人間関係がプラスに働くとは限らない。実際、「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」に報告された調査によると、身近な「ハスラー（自分の生活を困難にする、問題を起こす人）」の存在は、DNAレベルで生物学的な老化を加