日本サッカー協会（JFA）は５月１日、日本女子代表の西入俊浩GKコーチが、契約満了に伴って退任すると発表した。なでしこジャパンは、４月２日にニルス・ニールセン監督、６日にリア・ブレイニーコーチが同じく契約満了で退任しており、これでコーチングスタッフ３人がチームを去ることになった。西入氏は、これまでU-19、U-20、U-23と、アンダー世代の日本女子代表のGKコーチを歴任。2021年１月からなでしこジャパンのGKコ