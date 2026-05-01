高橋文哉が自身のInstagramを更新し、目黒蓮（Snow Man）との2ショットを公開した。 【写真＆動画】目黒蓮＆高橋文哉の自撮りショット／公開記念舞台挨拶の様子／インスタライブのアーカイブ／初日舞台挨拶の様子＆オフショット ■高橋文哉「目黒（蓮）さんの坂本太郎だったから僕の朝倉シンがあったと思ってます」 高橋は「無事に公開を迎えることができました！」と、映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を報告。 添えら